Центр судебных экспертиз и специальных исследований с использованием полиграфа:



Команда профессиональных экспертов полиграфологов практиков спецслужб, психологов и юристов, которые специализируются на проведении судебных экспертиз , служебных, кадровых проверок с применением полиграфа, а также проверок на супружескую верность.

Мы также проводим рецензии на ранее проведенные судебные экспертизы с применением полиграфа.

МЕТОДЫ СПЕЦСЛУЖБ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ !!!

Профессиональная детекция лжи с использованием полиграфа и единственного официального Российского сертифицированного государственного экспертного Метода Взаимных Исключений (МВИ) с 98% точностью. Сертификат НП Палаты судебных экспертов №00006.

Центр судебных экспертиз и исследований с использованием полиграфа Poligraf-Detector гарантированно поможет Вам:

- выявить вора (служебная проверка)?

- развеять или укрепить подозрения в измене близкого человека?

- найти коммерческого шпиона в своей организации?

- выявить врага при приеме на работу?

- при помощи экспертизы с применением полиграфа доказать свою невиновность в суде?

- получить качественную рецензию на проведенную ранее в отношении Вас экспертизу с применением полиграфа для суда?

- обрести уверенность в своих близких людях, в преданности своего персонала?

- доказать свою непричастность к инкриминируемым Вам событиям и защитить своё честное имя и репутацию честного человека?

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